Прикрепить платный шаблон Wordpress

Требуется для постоянного удалённого сотрудничества разработчик на cms Bitrix. [b]Обязанности: [/b][list][*]Разработка сайтов любого уровня сложности по готовому дизайну и ТЗ.[*]Внесение мелких правок на сайт (метатегги, заголовки H1, правкв вёрстке).[*]Доработка уже существующих сайтов, внесение правок.[/list][b]Кандидат на должность должен:[/b][list][*]Обладать уверенными знаниями в PHP ...
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Есть такой шаблон Wordpress: http://themeforest.net/item/lawswift-lawyer-and-attorney-business-wp-theme/11918203?s_phrase=lawyer&s_rank=20
При неоднократной попытке его установить, отображение происходит не корректно.
Должно так: http://lawswift.wpengine.com/home-test-style-7/ , а отображается так http://pravosoznanie.com.ua/
Возможно требуется дополнительный плагин (?).
Задача:
1) Правильно установить 7-ой вариант шаблона
2) Разъяснить с демонстрацией экрана: - в чем был нюанс и - как устанавливаются отдельные элементы (Elements в скриншоте) в готовый шаблон.
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