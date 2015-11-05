Прикрепить платный шаблон Wordpress

Есть такой шаблон Wordpress: http://themeforest.net/item/lawswift-lawyer-and-attorney-business-wp-theme/11918203?s_phrase=lawyer&s_rank=20

При неоднократной попытке его установить, отображение происходит не корректно.

Должно так: http://lawswift.wpengine.com/home-test-style-7/ , а отображается так http://pravosoznanie.com.ua/

Возможно требуется дополнительный плагин (?).

Задача:

1) Правильно установить 7-ой вариант шаблона

2) Разъяснить с демонстрацией экрана: - в чем был нюанс и - как устанавливаются отдельные элементы (Elements в скриншоте) в готовый шаблон.