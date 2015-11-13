Верстка шаблона страницы категорий, WordPress, HTML5

Имеется PSD-макет. Требуется сверстать шаблон страницы категорий (скриншот макета), то есть верстка только одной страницы. Текущий сайт на html4 и не является адаптивным, поэтому надо сделать так, чтобы не возникло конфликта с текущими остальными страницами, лучше сделать отдельный файл стилей для шаблона категорий.

Условия:

для WordPress из PSD

HTML5 / CSS3

Адаптивность - Twitter Bootstrap 3

Шрифт - Open Sans

Валидный, чистый код с комментариями

Кроссбраузерно: IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome

Соблюдение базовых SEO принципов.

Подавайте заявку, если у вас большой опыт работы с WordPress и вы умеете читать чужой код.

Сроки - 4-5 дней, бюджет - готов рассмотреть ваши варианты.

Есть более подробная версия ТЗ для потенциальных исполнителей.