Сделать главную страницу на форум-сайт (IPBoard)

На сайте http://emigrant.life надо настроить главную страницу, чтобы получилось в точности как http://www.unexplained-mysteries.com в плане лендинговой страницы. То есть, фактически, на главную страницу надо добавить вывод таких же блоков по функциональности как на примере. Также сделать похожий футер и шапку (картинка + реклама). Необходимо настроить " дружественный" URLs для статей.

На форуме стоят необходимые компоненты.

Не нужно ничего рисовать в Фотошопе, надо все сделать с помощью стандартной функциональности IP.Content (уже поставлен).

Оплата через PayPal, Western Union, поскольку нахожусь в Канаде.

Для фрилансеров с отзывами меньше 10+ предоплаты нет (это не обсуждается, подробности здесь https://www.weblancer.net/users/Anatoliy_Belliy/reviews/?acc_type=customer)

Только для тех, кто имеет реальный опыт работы с движком IP.Board.

Предпочтение (но не ограничение) программистам из Украины.