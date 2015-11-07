Требуется разработка сайта по готовому дизайну на платформе ворд пресс.. Сроки такие: html верстку нужно показать до 10 ноября, оформляем по безопасной сделке. Далее остальная настройка. До 16 ноября. жду заявок только от исполнителей со ...
PrestaShop - небольшие доработки базового функционала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: упросить форму заказа (исключить часть полей), внедрить другие решения технического характера.
Подробности исполнителю.
Оставляйте ваши заявки, ссылки с работами на престе приветствуются, пишите стоимость вашего времени (часа).
Версия сборки - 1.6.1.0.
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