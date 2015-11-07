PrestaShop - небольшие доработки базового функционала

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок139 просмотров
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Задача: упросить форму заказа (исключить часть полей), внедрить другие решения технического характера.

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Оставляйте ваши заявки, ссылки с работами на престе приветствуются, пишите стоимость вашего времени (часа).

Версия сборки - 1.6.1.0.

Prestashop
8 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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