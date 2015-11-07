Хтмл верстка сайта под ворд пресс, дизайн готов

Требуется разработка сайта по готовому дизайну на платформе ворд пресс.. Сроки такие: html верстку нужно показать до 10 ноября, оформляем по безопасной сделке. Далее остальная настройка. До 16 ноября. жду заявок только от исполнителей со стажем на фрилансе более 3 лет и с положительными отзывами. Ищем надежного исполнителя, есть и другие проекты.