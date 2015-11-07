Необходимо заменить url в слайдерах на главной. Настроить SEO модуль, так как на данный момент данные с одной страницы распределяются на все страницы одной группы каталога. Интересует стоимость и сроки, отвечу на вопросы.
Хтмл верстка сайта под ворд пресс, дизайн готов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайта по готовому дизайну на платформе ворд пресс.. Сроки такие: html верстку нужно показать до 10 ноября, оформляем по безопасной сделке. Далее остальная настройка. До 16 ноября. жду заявок только от исполнителей со стажем на фрилансе более 3 лет и с положительными отзывами. Ищем надежного исполнителя, есть и другие проекты.
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