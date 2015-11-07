Создать пользовательский тип записи для Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок163 просмотра
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Для сайта на Wordpress, необходимо создать пользовательский тип записи, такого вида.

Страница раздела - http://site.ru/file/

Страница рубрики - http://site.ru/file/taxonomy/

Страница записи - http://site.ru/file/taxonomy/postname/

Где taxonomy конечно же подставляется ярлык произвольной рубрики. 

Данный тип не должен конфликтовать с другими типами записи, и без проблем пропадания страниц, выдавая вместо них 404 страницу. 

WordPress
8 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад