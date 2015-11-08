Битрикс. Доверстать пару страниц

Добрый день.

Необходимо на сайте доверстать страницу каталога и карточки товара согласно прикреплённым макетам

Вот на сайте эти страницы сейчас:

Каталог: ptb-pro.ru/catalog/

Карточка товара: http://ptb-pro.ru/catalog/39/146/

Помимо выполнения этой работы, нужно ответить на несколько моих вопросов по Битрикса, с целью понять как там и что устроено по вёрстке этих страниц (чтобы далее в случае чего я мог бы поправить что-то)

Работа срочная.

Оплата по факту через Webmoney или ЯД

Опыт работы с Битрикс обязателен!

В откликах указывайте стоимость