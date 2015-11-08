Битрикс. Доверстать пару страниц

Имеется цмс vii engine, шаблон вконтакте, требуется: 1. Проработать шаблон на ошибки 2. Удалить лишние функции 3. Добавить 1-2 функции (по возможности) 4. Почистить БД 5. Почистить код, просмотреть весь код на наличие ошибок, сторонник ссылок 6. Чисткой максимально облегчить данный ...
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Добрый день.
Необходимо на сайте доверстать страницу каталога и карточки товара согласно прикреплённым макетам
Вот на сайте эти страницы сейчас:
Каталог: ptb-pro.ru/catalog/
Карточка товара: http://ptb-pro.ru/catalog/39/146/
Помимо выполнения этой работы, нужно ответить на несколько моих вопросов по Битрикса, с целью понять как там и что устроено по вёрстке этих страниц (чтобы далее в случае чего я мог бы поправить что-то)
Работа срочная.
Оплата по факту через Webmoney или ЯД
Опыт работы с Битрикс обязателен!
В откликах указывайте стоимость
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