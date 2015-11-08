Битрикс. Доверстать пару страниц

$25
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки163 просмотра
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Добрый день. 

Необходимо на сайте доверстать страницу каталога и карточки товара согласно прикреплённым макетам 

Вот на сайте эти страницы сейчас: 

Каталог: ptb-pro.ru/catalog/ 

Карточка товара: http://ptb-pro.ru/catalog/39/146/

Помимо выполнения этой работы, нужно ответить на несколько моих вопросов по Битрикса, с целью понять как там и что устроено по вёрстке этих страниц (чтобы далее в случае чего я мог бы поправить что-то) 

Работа срочная. 

Оплата по факту через  Webmoney или ЯД 

Опыт работы с Битрикс обязателен! 

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8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов