Есть сайт на Джумла 3: http://vk.cc/48Ww4Q Надо найти (или разработать) и установить компонент видеогалереи. Видеогалерея должна быть как в отдельном пункте меню, так можно и подключать различные категории галереи к разным пунктам меню в виде модулей (в частности ...
Настроить и немного переделать Вордпресс тему
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Добрый вечер. Есть задание по Вордпресс.
По сути, надо немного видоизменить готовую бесплатную вордпресс тему (с подробной инструкцией, которая к ней прилагается) и дописать сортировку записей.
ТЗ подробно и со скриншотами: https://docs.google.com/document/d/1z2fNuKhXsVKaFtgRZdj5MbHMEynprYWb_TYjN5_gHqg/edit?usp=sharing
Если всё будет красиво и грамотно – исполнителю оставлю хороший развернутый отзыв. По срокам – сутки-полтора.
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