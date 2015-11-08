Правки для сайта на Kohana

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить одну единственную правку по Kohana. Проблема со ссылками.

8 лет назад
sergigabyte
Сергей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад