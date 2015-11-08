Обновление Joomla c 3.4.5 на 3.4.5

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок144 просмотра
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собственно сабж

цену указывайте в отклике.

обновление стандартными средствами выдает ошибку, с последующей недоступностью сайта и админки.

возможно придется повозится. масштаб проблемы неизвестен.

просьба слать отклик только если специализируетесь на joomla и есть приличный опыт 

Joomla
8 лет назад
gerkush
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад