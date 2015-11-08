Opencart 1.5 доработка (опенкарт)

Есть сайт на Джумла 3: http://vk.cc/48Ww4Q Надо найти (или разработать) и установить компонент видеогалереи. Видеогалерея должна быть как в отдельном пункте меню, так можно и подключать различные категории галереи к разным пунктам меню в виде модулей (в частности ...
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