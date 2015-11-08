Opencart 1.5 доработка (опенкарт)

Добрый вечер. Есть задание по Вордпресс. По сути, надо немного видоизменить готовую бесплатную вордпресс тему (с подробной инструкцией, которая к ней прилагается) и дописать сортировку записей. ТЗ подробно и со скриншотами: https://docs.google.com/document/d/1z2fNuKhXsVKaFtgRZdj5MbHMEynprYWb_TYjN5_gHqg/edit?usp=sharing Если всё будет красиво и грамотно – ...