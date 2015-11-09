Обновить и настроить э-магазин на opencart

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок114 просмотров
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Привет! есть магазин. сейчас переношу на премиум хостинг и подключаю ssl.

Сайт мультиязычный.

Движком никто не занимался.

Текущая версия Version 1.5.4

  • Надо обновиться до актуальной и стабильной версии.
  • Нужно ЧПУ
  • Нужно sitemap
  • Нужны микроформаты
  • Нужны пакет seo
  • Нужен шаблон адаптивный (выберим).
  • Нужно конечно всё сделать, наладить, что бы работало всё после этих изменений.
  • Нужен модуль блога или статей. Контент будем публиковать.
  • Так же есть у меня тут задача по аналитике, настройке целей корзины, покупок и транзакций.
Кто возьмётся? у кого есть опыт?

чего сколько стоит? в руб.

Оплата вебмани.

В целом нужна будет регулярная помощь. Так что пропадать не надо. Связь по почте, по скайпу, по whatsup

OpenCart
8 лет назад
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов
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