Обновить и настроить э-магазин на opencart

Привет! есть магазин. сейчас переношу на премиум хостинг и подключаю ssl.

Сайт мультиязычный.

Движком никто не занимался.

Текущая версия Version 1.5.4

Надо обновиться до актуальной и стабильной версии.

Нужно ЧПУ

Нужно sitemap

Нужны микроформаты

Нужны пакет seo

Нужен шаблон адаптивный (выберим).

Нужно конечно всё сделать, наладить, что бы работало всё после этих изменений.

Нужен модуль блога или статей. Контент будем публиковать.

Так же есть у меня тут задача по аналитике, настройке целей корзины, покупок и транзакций.

Кто возьмётся? у кого есть опыт?

чего сколько стоит? в руб.

Оплата вебмани.

В целом нужна будет регулярная помощь. Так что пропадать не надо. Связь по почте, по скайпу, по whatsup