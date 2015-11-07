PHP [DLE] Регистрация+авторизация+закладки+личный кабинет для сайта

Здравствуйте!

Сколько будет стоить: авторизация(через соц сеть/стандартная); регистрация; на странице материала кнопка "В избранное" и "На будущее". В профиле , либо в другом окне сделать две закладки Избранное и На будущее , собственно как на _brb(точка)to/video/serials/i48NVjMr4Ok1jdP4ZTyFSFi-kasl.html

Если гость кликает на кнопку "В избранное" и "На будущее" , то появляется окно над котором "... Эта функция только для авторизованных пользователей" а в окне собственно просьба авторизоваться или зарегистрироваться.

У профиля , если на сайте страница с материалом обновилась , то около профиля будет цифра +1 (зависит от кол-ва обновленных материалов)

Там где избранное или на будущее, нужно поделить на три категории : фильмы, мультфильмы и сериалы.

Цена: договорная.

Срок: 2 дня.

Обязательно: знать DataLife Engine.

Оплата: на банковскую карту.