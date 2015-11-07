Здравствуйте, ищу разработчика несложных расширений под браузер Гугл Хром. Пример расширения - [url=https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-google-background/jepibmfmhopgkplegmkjgifmhabbjadg]https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-google-background/jepibmfmhopgkplegmkjgifmhabbjadg[/url] Предложения и бюджеты готов выслушать от исполнителей. Спасибо! PS: ребят тут справится любой программист, бюджеты обсуждаемы.
PHP [DLE] Регистрация+авторизация+закладки+личный кабинет для сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Сколько будет стоить: авторизация(через соц сеть/стандартная); регистрация; на странице материала кнопка "В избранное" и "На будущее". В профиле , либо в другом окне сделать две закладки Избранное и На будущее , собственно как на _brb(точка)to/video/serials/i48NVjMr4Ok1jdP4ZTyFSFi-kasl.html
Если гость кликает на кнопку "В избранное" и "На будущее" , то появляется окно над котором "... Эта функция только для авторизованных пользователей" а в окне собственно просьба авторизоваться или зарегистрироваться.
У профиля , если на сайте страница с материалом обновилась , то около профиля будет цифра +1 (зависит от кол-ва обновленных материалов)
Там где избранное или на будущее, нужно поделить на три категории : фильмы, мультфильмы и сериалы.
Цена: договорная.
Срок: 2 дня.
Обязательно: знать DataLife Engine.
Оплата: на банковскую карту.
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