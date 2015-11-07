Дописать модуль импорта

Здравствуйте, ищу разработчика несложных расширений под браузер Гугл Хром. Пример расширения - [url=https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-google-background/jepibmfmhopgkplegmkjgifmhabbjadg]https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-google-background/jepibmfmhopgkplegmkjgifmhabbjadg[/url] Предложения и бюджеты готов выслушать от исполнителей. Спасибо! PS: ребят тут справится любой программист, бюджеты обсуждаемы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть у нас на портале возможность импортирвоать прайс листы под я.маркет
для это был разработан модуль импорта. Разработчик предупреждал, что будут проблемы с работой, когда будет происходить обновление данных (в 6.00 по мск модуль по крону должен работать и затягивать новую информацию с сайтов рекламодателей), так вот он перестал нормально эту информацию затягивать и толи виснет толи отказ в работе я не знаю, но вижу факт - ценник по товарам стары и не обновленный.
Если у вас есть вопросы, задавайте, если нет пишите свои сроки и стоимость за данный проект.
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