Дописать модуль импорта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Есть у нас на портале возможность импортирвоать прайс листы под я.маркет 

для это был разработан модуль импорта. Разработчик предупреждал, что будут проблемы с работой, когда будет происходить обновление данных (в 6.00 по мск модуль по крону должен работать и затягивать новую информацию с сайтов рекламодателей), так вот он перестал нормально эту информацию затягивать и толи виснет толи отказ в работе я не знаю, но вижу факт - ценник по товарам стары и не обновленный. 

Если у вас есть вопросы, задавайте, если нет пишите свои сроки и стоимость за данный проект.

8 лет назад
jsirexk
Антон 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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