Доработать плагин для WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки103 просмотра
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Имеется сейчас 5 плагинов самописных. 3 из них работают. (что-то вроде убрать из панели инструментов лишние строчки). 2 не до конца работают. (один не работает именно на моем вордпрессе / на моем серваке, видимо с PHP какая-то ошибка, второй чуток сломал пару дней назад, может найду ошибку.) 

Нужно а) собрать все плагины в один или в какую-то последовательность, чтобы как-то разом устанавливались. 

б) В одном из плагинов при сохранении настроек – отправлять письмо, что настройки сохранены 

в) Создать новую область для меню (желательно именно плагином, а не темой).  

г) Исправить ошибку с ПХП, описанную выше. 

Крайне желательно делать в рабочее время, а не по ночам, чтобы быстро могли пообщаться и что-то покорректировать, проверить.

WordPress
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов