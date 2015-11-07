Доработать плагин для WordPress

Добрый день. Требуется внедрить автообновляемую (после каждого изменения на сайте или по крону) карту сайта. Предыдущий исполнитель предпринимал попытки выполнить задачу, но выводится ошибка, см. http://www.nash-dom.tomsk.ru/sitemap.xml
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сейчас 5 плагинов самописных. 3 из них работают. (что-то вроде убрать из панели инструментов лишние строчки). 2 не до конца работают. (один не работает именно на моем вордпрессе / на моем серваке, видимо с PHP какая-то ошибка, второй чуток сломал пару дней назад, может найду ошибку.)
Нужно а) собрать все плагины в один или в какую-то последовательность, чтобы как-то разом устанавливались.
б) В одном из плагинов при сохранении настроек – отправлять письмо, что настройки сохранены
в) Создать новую область для меню (желательно именно плагином, а не темой).
г) Исправить ошибку с ПХП, описанную выше.
Крайне желательно делать в рабочее время, а не по ночам, чтобы быстро могли пообщаться и что-то покорректировать, проверить.
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