Доработать плагин для WordPress

Имеется сейчас 5 плагинов самописных. 3 из них работают. (что-то вроде убрать из панели инструментов лишние строчки). 2 не до конца работают. (один не работает именно на моем вордпрессе / на моем серваке, видимо с PHP какая-то ошибка, второй чуток сломал пару дней назад, может найду ошибку.)

Нужно а) собрать все плагины в один или в какую-то последовательность, чтобы как-то разом устанавливались.

б) В одном из плагинов при сохранении настроек – отправлять письмо, что настройки сохранены

в) Создать новую область для меню (желательно именно плагином, а не темой).

г) Исправить ошибку с ПХП, описанную выше.

Крайне желательно делать в рабочее время, а не по ночам, чтобы быстро могли пообщаться и что-то покорректировать, проверить.