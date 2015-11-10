Установка фотогалереи.

Нужно написать модуль комплект товаров для OpenCart 2.0.1.1 Модуль должен быть адаптивный, и с возможностью выбора комплекта если их несколько в карточке товара! Вот пример это сайт [url=http://imagecmsdemo.net/?adaptive=true]http://imagecmsdemo.net/?adaptive=true[/url] для просмотра комплекта зайдите в карточку (Детская кроватка Соня ...