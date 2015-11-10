Установка фотогалереи.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить фотогалерею  такого типа http://www.alfakuhni.ru/RAL/   на сайт.

8 лет назад
Nadezhda2010
Надежда 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Inigrey
Сергей 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$15
2 дня
Установил фото галерею на самописной cms, внес необходимые изменения в админку (удобство пользования теперь на 10баллов). Все сделано в оговоренные сроки
Работа прошла хорошо.