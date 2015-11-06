Приветствую. [b]Подробное ТЗ в файле.[/b] Нужно добавить функцию к плагину Sabai Discuss plugin for WordPress Прошу сразу указывать цены и сроки к заданию. В дальнейшем будут ещё пару заданию ...
Php скрипт поиск видео по ключевому слову youtube api
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать небольшой php скрипт поиск видео по ключевому слову youtube api
По каждому видео определить - название, описание, длительность, время загрузки в систему, обложку и возможно другие данные. Вывести количество видео, добавленные за последние сутки по данному ключу и ссылки на них в браузере в виде картинок (обложек) с подписями.
Возможно Вам поможет это https://developers.google.com/youtube/developers_guide_php?hl=ru#-_6
Должно получится что-то похожее как на сайте Последние новости Одессы видео http://ktv.odessa.ua/video/320012-poslednie-novosti-odessy-video/
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