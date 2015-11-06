Php скрипт поиск видео по ключевому слову youtube api

$6
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать небольшой php скрипт поиск видео по ключевому слову youtube api

По каждому видео определить - название, описание, длительность, время загрузки в систему, обложку и возможно другие данные. Вывести количество видео, добавленные за последние сутки по данному ключу и ссылки на них в браузере в виде картинок (обложек) с подписями.

Возможно Вам поможет это https://developers.google.com/youtube/developers_guide_php?hl=ru#-_6

Должно получится что-то похожее как на сайте Последние новости Одессы видео   http://ktv.odessa.ua/video/320012-poslednie-novosti-odessy-video/

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
  • Похожие заказы

  • Дописать плагин под WP

    Приветствую. [b]Подробное ТЗ в файле.[/b] Нужно добавить функцию к плагину Sabai Discuss plugin for WordPress Прошу сразу указывать цены и сроки к заданию. В дальнейшем будут ещё пару заданию ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать плагин для Wordpress

    Всем привет. Задача - написать плагин для Wordpress. Плагин должен создать кастомный тип контента "Event". Поля этого типа контента: Title [s]Description[/s] не используется. Date - простой текстовый инпут. Больше никаких полей пока не надо. Админ добавляет события. Они должны вывестись на фронтенде. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Удалить скрытые ссылки с сайта

    $15

    Найти и удалить код который размещает скрытые ссылки. По возможности найти от куда "растут ноги"  Указывайте сроки и стоимость, без указания заявки удаляются. Коллеги зачем подавать заявки и не отвечать?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вёрстка и программирование корпоративного сайта услуги SipUp

    $850

    Коротко: Необходимо сверстать и запрограммировать страницы корпоративного сайта услуги облачной телефонии Sip Up используя дизайн макеты предоставленные заказчиком.  Вёрстка должна быть адаптивная и кроссплатформенная;  Сайт должен быть реализован либо на CMS (к примеру: Joomla), либо на фрэймворке (к ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS

    Здравствуйте! Надо поправить код так чтоб developers.google.com/speed/pagespeed не ругался, сделать хотябы 85-90 Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты ...

    JavascriptCSS
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт для автоматической рассылки сообщений

    Нужно написать скрипт (на чем писать - предложить), который для выбранной [u]категории[/u] компаний на сайте [url=http://deal.by/cc15-Dom-i-sad.html?no_redirect=1]deal.by[/url] будет рассылать типовое сообщение компаниям через форму "[url=http://take.ms/JAAol]Отправить сообщение[/url]" (popup). Необходима возможность задавать скрипту период времени для рассылки (частоту) и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется оптимизация PrestaShop

    Есть магазин на PrestaShop 1.6 только что собранный. Требуется провести: 1. Пофиксить скорость админки, стала дико тормозить после смен на хостинге с mod apache на fast cgi. 2. Удалить лишние модули. 3. Может еще какую оптимизацию провести.

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад