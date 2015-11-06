Нужно написать небольшой php скрипт поиск видео по ключевому слову youtube api

По каждому видео определить - название, описание, длительность, время загрузки в систему, обложку и возможно другие данные. Вывести количество видео, добавленные за последние сутки по данному ключу и ссылки на них в браузере в виде картинок (обложек) с подписями.

Возможно Вам поможет это https://developers.google.com/youtube/developers_guide_php?hl=ru#-_6

Должно получится что-то похожее как на сайте Последние новости Одессы видео http://ktv.odessa.ua/video/320012-poslednie-novosti-odessy-video/