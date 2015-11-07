Дописать плагин под WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки199 просмотров
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Приветствую.

Подробное ТЗ в файле.

Нужно добавить функцию к плагину Sabai Discuss plugin for WordPress

Прошу сразу указывать цены и сроки к заданию.

В дальнейшем будут ещё пару заданию к тому же плагину.

Благодарю. Хорошего дня.

8 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
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