Разработчик Python-Flash

В проект (завершен на 70%) требуется еще один программист со знанием Py и Flash.

Необходимо включится в работу по написанию клиентской части программы, которая будет соединятся с серверной частью для передачи и синхронизации данных.

Работа удаленная, оплата гарантируется. После завершения проекта возможно остаться на его поддержке. С заинтересовавшимися проведем небольшое собеседование по скайпу.