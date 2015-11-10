Помощь с подключением baidu map на сайт

Есть сайт. Для него нужно написать табличку, которая будет встроена на страницу http://rentofequipment.com/main/ НАД ГЛОБУСОМ. Первоначально, при загрузке сайта, таблица свернута, в виде одной полоcы (изображение 1), на которую нужно кликать, чтобы она развернулась (изображение 2). В ...