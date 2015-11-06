Xml парсер для wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать парсер для wordpress со следующей логикой: парсер скачивает файл с сайта http://www.2-buy.ru/ymarket.yml по логину:ymarket и паролю:buqu:a8A

После скачивания нужно распарсить файл в продукты woocommerce как вариативный товар с картинками, атрибутами и вариациями, соответствующими с данными в файле.

После загрузки товара парсер должен запускаться по крону и обновлять товар в woocommerce, если время товара было изменено.

Если товар отсутствуют в файле поставщика, то необходимо удалять данные товары из вордпресс.

Естественно, что при каждом запуске парсера, он обновляет как файл, категории, товары, удаляет несуществующие и добавляет новые.

Естественно файл имеет большой размер - 50МБ, поэтому стоит учитывать как время выполнения скрипта, так и нагрузку, чтобы всё отрабатывало до конца.

Если вы готовы взяться за задание -указывайте срок выполнения работы и стоимость.

Спасибо.

С уважением Надежда.

WordPress
8 лет назад
naija
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Я разместила задание и выбрала исполнителя, из-за указанного срока выполнения работ - 2 дня. Я сразу же безоговорочно 06 ноября 2015 года после выбора исполнителя и фактического заключения договора перечислила аванс 20% от общей суммы договора. В указанные сроки исполнитель свои обязательства по выполнению работ не выполнил и результат работы мне не передал. Исполнитель, указанную сумму предварительной оплаты, которая была мной перечислена ему при заключении договора, вернул в полном объеме. Несмотря на то, что исполнителем были нарушены сроки выполнения работ, я предоставила ему дополнительный срок для окончания работ по договору. Однако, и в предоставленный дополнительный срок исполнитель работу по договору также не выполнил и результат не передал мне. В связи с этим 12 ноября 2015 года, я расторгла договор в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, так как результат работы утратил для меня интерес, поскольку мой заказчик отказался от сотрудничества со мной.
Конкуренты специально зарегистрировали аккаунт, чтобы испортить мне репутацию. Даже не хочется комментировать чушь, которую обо мне написали.
  • Похожие заказы

  • Phpbb 3.1.x доделать шапку форума

    Требуется доделать шапку форума, и придать более красивый о объемный вид. При этом очень желательно, что бы внешний вид не вываливался из общей концепции форума. Пациент: http://moto-116.ru/forum На данный момент шапка сделана в таблицах (см.файлы). Если вам будет ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать разворачивающуюся таблицу для сайта

    $23

    Есть сайт. Для него нужно написать табличку, которая будет встроена на страницу http://rentofequipment.com/main/ НАД ГЛОБУСОМ. Первоначально, при загрузке сайта, таблица свернута, в виде одной полоcы (изображение 1), на которую нужно кликать, чтобы она развернулась (изображение 2). В ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка Opencart

    Нужно доработать Opencart. Нужно, чтобы каталог выглядел так http://sites78.ru/mebelp2/ Т.е. чтобы были видны подкатегории второго уровня (название категорий в виде заголовков и ссылки на подкатегории сразу под ними).

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переделать шаблон под ASP.net MVC

    $50

    Есть готовый (купленный) шаблон для сайта под WordPress.  Вот ссылка на магазин и демку: [url=https://www.upwork.com/leaving-odesk?ref=http%3A%2F%2Fthemefuse.com%2Fwp-themes-shop%2Frestaurant-wordpress-theme%2F]http://themefuse.com/wp-themes-shop/restaurant-wordpress-theme/[/url] Нужно его переделать под ASP.net MVC 5/6 (RAZOR). Всю привязку к админке и к WordPress можно выкидывать, должна остаться только верстка RAZOR со ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочная доработка проекта на PrestaShop

    Срочная доработка проекта на PrestaShop, техническое задание имеется подробное, в основном верстка сайта, часть задач по програмингу, но мало, оплата производится в 2 этапа по факту готовности каждого из этапов равных в тз, без аванса, ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Php, javascript, сделать iframe и генерацию ID

    1. Небольшой php код который будет создавать на сервере текстовые файлы/либо как-то накрутить через Mysql: [list][*]Код сам генерирует 16 символов (чувствительных к регистру, маленькие, большие буквы, цыфры) - это имя файла, либо id в базе. (Дальше ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки по сайту

    Здравствуйте друзья) Есть сайт aryatekstil.com.ua. Работает на Опенкарт.     1. Нужно добавить модуль для выгрузки товара в Excel.    2. Добавить кнопку для скачивания этого файла.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт редиректа, скрывающий реферер

    $10

    Нужен скрипт редиректа скрывающий реферер. Т.е. что бы при клике по ссылке на другой сайт не передавалась информация откуда был сделан переход. А лучше 2-а разных скрипта, например кликают на одну ссылку, редирект перекидывает на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад