Xml парсер для wordpress

Требуется доделать шапку форума, и придать более красивый о объемный вид. При этом очень желательно, что бы внешний вид не вываливался из общей концепции форума. Пациент: http://moto-116.ru/forum На данный момент шапка сделана в таблицах (см.файлы). Если вам будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать парсер для wordpress со следующей логикой: парсер скачивает файл с сайта http://www.2-buy.ru/ymarket.yml по логину:ymarket и паролю:buqu:a8A
После скачивания нужно распарсить файл в продукты woocommerce как вариативный товар с картинками, атрибутами и вариациями, соответствующими с данными в файле.
После загрузки товара парсер должен запускаться по крону и обновлять товар в woocommerce, если время товара было изменено.
Если товар отсутствуют в файле поставщика, то необходимо удалять данные товары из вордпресс.
Естественно, что при каждом запуске парсера, он обновляет как файл, категории, товары, удаляет несуществующие и добавляет новые.
Естественно файл имеет большой размер - 50МБ, поэтому стоит учитывать как время выполнения скрипта, так и нагрузку, чтобы всё отрабатывало до конца.
Если вы готовы взяться за задание -указывайте срок выполнения работы и стоимость.
Спасибо.
С уважением Надежда.
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