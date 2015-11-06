Xml парсер для wordpress

Необходимо написать парсер для wordpress со следующей логикой: парсер скачивает файл с сайта http://www.2-buy.ru/ymarket.yml по логину:ymarket и паролю:buqu:a8A

После скачивания нужно распарсить файл в продукты woocommerce как вариативный товар с картинками, атрибутами и вариациями, соответствующими с данными в файле.

После загрузки товара парсер должен запускаться по крону и обновлять товар в woocommerce, если время товара было изменено.

Если товар отсутствуют в файле поставщика, то необходимо удалять данные товары из вордпресс.

Естественно, что при каждом запуске парсера, он обновляет как файл, категории, товары, удаляет несуществующие и добавляет новые.

Естественно файл имеет большой размер - 50МБ, поэтому стоит учитывать как время выполнения скрипта, так и нагрузку, чтобы всё отрабатывало до конца.

Если вы готовы взяться за задание -указывайте срок выполнения работы и стоимость.

Спасибо.

С уважением Надежда.