Нужен скрипт редиректа скрывающий реферер. Т.е. что бы при клике по ссылке на другой сайт не передавалась информация откуда был сделан переход. А лучше 2-а разных скрипта, например кликают на одну ссылку, редирект перекидывает на другой домен, а с другого домена например через секунду на третий домен. Цель что бы не было видно первоначальный источник перехода. Важно что бы редирект работал и для пользователей планшетов и телефонов.

Если скрить редирект невозможно, то можно сделать так. С первого домена перекидывает на второй, со второго срабатывает автоперекод на третий. При этом на третем домене в источнике перехода должен быть второй домен.