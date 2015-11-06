Доработки сайта на ModX

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок132 просмотра
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Доработать сайт на ModX. Оплата желательно поэтапно, без предоплат. Для связи оставляйте скайп.

MODX
8 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад