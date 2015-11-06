Ускорение сайта на Wordpress по Pagespeed от Google

Ссылка на сайт - http://karpela-cont-v2.fishtech.com.ua/ru Основной функционал в админках, есть 2 админки - одна для диллеров, другая для админов сайта, диллеры могут добавлять новые точки на карту, админы эти точки утверждают и следят в целом за ...