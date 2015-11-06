Периодическая работа с сайтом (php+mysql)

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок157 просмотров
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На одном готовом сайте периодически приходится проводить работы по его модернизации. Самописная csm (php, mysql), база агентства недвижимости. При необходимости, по верстке изменения предоставляются для их дальнейшего внедрения на сайте. Желательно, чтобы вы хорошо знали php и часто были на связи. Оплата в рублях, по факту, поэтому, наверное, лучше если вы будете из России. Каждая задача оценивается и обсуждается заранее индивидуально. Оплата от 100 руб. и до 10.000 руб. в зависимости от ситуации.

PHPMySQL
8 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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