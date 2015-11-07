Phpbb 3.1.x доделать шапку форума

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Требуется доделать шапку форума, и придать более красивый о объемный вид. При этом очень желательно, что бы внешний вид не вываливался из общей концепции форума.

Пациент: http://moto-116.ru/forum

На данный момент шапка сделана в таблицах (см.файлы). Если вам будет удобнее сделать на блоках, то вперед.

Требуется: 

1. Ссылки ФОРУМ МАГАЗИН ХЕЛП-ЛИСТ приподнять и выровнять на одном уровне с поиском.

2. Логотип МОТО-116 увеличить во всю высоту блока, при этом часть логотипа перекроется ссылками. Здесь главное что бы логотип оставался узнаваем.

3. Следует обратить внимание, что рекламный блок "ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ..." периодически меняется, при этом его размеры не всегда остаются одинаковыми (меняется только ширина). Нужно что бы при обновлении не возникало проблем со смещением. Так же периодически добавляются ссылки. Их добавление так же не должно ничего сдвигать.

Если вы предложите свой вариант исполнения, то конечно же рассмотрим.

Прикрепляю файлы:

overall_header.html (доработанный фаил со вставкой нашей шапки)

header.css (css для ссылок и самого блока)

Оплата: перевод на карту Сбербанка или ЯДеньги, если вам удобны другие варианты, то возможны задержки с переводом до 3-х дней.

PHP
8 лет назад
Vlad-on
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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