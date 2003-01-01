Правки по сайту

Требуется доделать шапку форума, и придать более красивый о объемный вид. При этом очень желательно, что бы внешний вид не вываливался из общей концепции форума. Пациент: http://moto-116.ru/forum На данный момент шапка сделана в таблицах (см.файлы). Если вам будет ...