Заменить капчу

Здравствуйте! На сайте установлена гостевая книга SR + Denied Guestbook v.2.1.6

Нужно заменить в ней капчу, желательно на капчу от гугл, где требуется сначала поставить галочку,

подтвердить что не робот, после чего предлагается выбрать картинку.