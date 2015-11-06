Требуется оптимизация PrestaShop

Требуется доработка компонента Mosets Tree Модернизация модулей Mosets Tree Оптимизация (ускорение сайта), в основном компонента Mosets Tree Верстка шаблона Заинтересованным скину полное ТЗ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин на PrestaShop 1.6 только что собранный.
Требуется провести:
1. Пофиксить скорость админки, стала дико тормозить после смен на хостинге с mod apache на fast cgi.
2. Удалить лишние модули.
3. Может еще какую оптимизацию провести.
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