Скрипт для автоматической рассылки сообщений

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Нужно написать скрипт (на чем писать - предложить), который для выбранной категории компаний на сайте deal.by будет рассылать типовое сообщение компаниям через форму "Отправить сообщение" (popup). Необходима возможность задавать скрипту период времени для рассылки (частоту) и количество сообщений для уникальных компаний (скрипт не должен отправлять одной и той же компании больше одного сообщения). Список компаний, которых нужно отправить сообщения имеется.

Жду от вас стоимость и сроки реализации скрипта.

8 лет назад
egorovagency
Егор 
44 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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