Скрипт для автоматической рассылки сообщений

Нужно написать скрипт (на чем писать - предложить), который для выбранной категории компаний на сайте deal.by будет рассылать типовое сообщение компаниям через форму "Отправить сообщение" (popup). Необходима возможность задавать скрипту период времени для рассылки (частоту) и количество сообщений для уникальных компаний (скрипт не должен отправлять одной и той же компании больше одного сообщения). Список компаний, которых нужно отправить сообщения имеется.

Жду от вас стоимость и сроки реализации скрипта.