Для буржунета нужен сайт-партнерка онлайн-игор.

Здравствуйте! Надо поправить код так чтоб developers.google.com/speed/pagespeed не ругался, сделать хотябы 85-90 Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты ...