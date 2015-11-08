Написать модуль для Opencart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Нужно написать модуль комплект товаров для OpenCart 2.0.1.1

Модуль должен быть адаптивный, и с возможностью выбора комплекта если их несколько в карточке товара!

Вот пример это сайт http://imagecmsdemo.net/?adaptive=true для просмотра комплекта зайдите в карточку (Детская кроватка Соня ЛД из экологически чистых материалов)

Наш  сайт - http://dom-igrushek.com.ua/

Пишите пожалуйста срок и цену.

OpenCart
8 лет назад
georgm
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад