Написать модуль для Opencart

Нужно написать модуль комплект товаров для OpenCart 2.0.1.1

Модуль должен быть адаптивный, и с возможностью выбора комплекта если их несколько в карточке товара!

Вот пример это сайт http://imagecmsdemo.net/?adaptive=true для просмотра комплекта зайдите в карточку (Детская кроватка Соня ЛД из экологически чистых материалов)

Наш сайт - http://dom-igrushek.com.ua/

Пишите пожалуйста срок и цену.