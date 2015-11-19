Интеграция 1С с WooCommerce

Нужно написать скрипт по добавлению заказов и клиентов в базу 1С. Заказы попадают в 1С только при статусе Заказа Выполнен. Товар в 1С часто меняется по наборам, но на сайте он по внешнему виду один и тот же. Поэтому, с номенклатурой в 1С товар будет переназначен по Артикулу. Также, при оформлении заказа клиентом, который уже есть в базе 1С, такой заказ должен быть назначен ему. В иных случаях создавать нового клиента. В базе 1С не допускаются записи с одинаковыми телефонами, email и именами. Для уникальности имени можно доставлять часть email до знака @.

В целом буду переданы эти данные:

· ФОИ и контактные данные клиента (телефон, email, адрес доставки);

· Данные о способе доставки (Наименование, Страна, Регион, Город, Склад или точный адрес);

· Данные о способе оплаты (наличными, получении, перевод);

· Купон или иной вид скидки;

· Наименование и кол-во позиций, а также проверять цены и общую сумму по заказу;

· Комментарий и статус заказа, Трек-код;

· Refferl

В момент распродаж цена в 1С может отличаться от цены на сайте, в этом случае будет добавлена сниженная цена. В карточке товара есть для этого отдельное поле. А в 1С должна быть применена Новая Цена товара, которая бузет создана заблаговременно.

Такие поля как статус заказа и комментарий должны быть объединены и записаны в 1С в одно поле комментарий.

В карточке Клиента в 1С есть дополнительные поля (Refferl, Язык, Способ связи, Vk.com, Fb.com и т.д.) эти поля должны быть заполнены автоматически с данных полученными php.

В случае если заказ был в статусе Выполнен, а его переназначили на другой и снова вернули в этот статус производить проверку на изменение данных и перезаписывать уже существующий документ в 1С. Сейчас в программе установлен период корректировки документа на 30 дней. Нужно определять такие документы и НЕ перезаписывать такой заказ.

Для таких заказов многие поля будут установлены по умолчанию (Менеджер, Склад, Курьер и т.д.)