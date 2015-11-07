Скрипт тестов для сайта юкоз

Требуется программист высокого уровня для привязки дизайна к готовому движку - Vii Engine. Движек - Vii Engine, зарегистрироваться и посмотреть можно здесь: http://www.villona.com/ Дизайн всех страниц и элементов будет предоставлен. (главная во вложении). Необходимо: 1) Верстка 2) ...
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Здравствуйте. Нужно переделать скрипт тестов на сайт юкоз.
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