Привет всем. Нужно помочь с настройкой интеркассы на сайте

Вот что есть уже

prntscr.com/8zzqkr

prntscr.com/8zzqij

prntscr.com/8zzqql

В форме почему не нажимается кнопка пополнить prntscr.com/8zzqwb

И нужно доделать интеграцию, чтобы после оплаты сумма пополнялась и на сайте тоже. (как мне сказали осталось доделать базу)

Работаем у меня на хосте. Оплата по факту. За 2 дня кинули 4 фрилансера с отзывами и ЯКОБЫ ЗНАНИЯМИ на 4тр. НАДОЕЛО

Поэтому оплата по факту на моём хосте. Тут заключаем сделку с прямой оплатой.

Сссылка на сайт landingi.tk

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