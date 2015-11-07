Добрый день. Требуется внедрить автообновляемую (после каждого изменения на сайте или по крону) карту сайта. Предыдущий исполнитель предпринимал попытки выполнить задачу, но выводится ошибка, см. http://www.nash-dom.tomsk.ru/sitemap.xml
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем. Нужно помочь с настройкой интеркассы на сайте
Вот что есть уже
В форме почему не нажимается кнопка пополнить prntscr.com/8zzqwb
И нужно доделать интеграцию, чтобы после оплаты сумма пополнялась и на сайте тоже. (как мне сказали осталось доделать базу)
Работаем у меня на хосте. Оплата по факту. За 2 дня кинули 4 фрилансера с отзывами и ЯКОБЫ ЗНАНИЯМИ на 4тр. НАДОЕЛО
Поэтому оплата по факту на моём хосте. Тут заключаем сделку с прямой оплатой.
Сссылка на сайт landingi.tk
Чтобы увидить форму нужно авторизоваться через ВК или СТИМ
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