Помочь с настройкой интеркассы на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Привет всем. Нужно помочь с настройкой интеркассы на сайте  

Вот что есть уже 

prntscr.com/8zzqkr 

prntscr.com/8zzqij 

prntscr.com/8zzqql 

В форме почему не нажимается кнопка пополнить prntscr.com/8zzqwb 

И нужно доделать интеграцию, чтобы после оплаты сумма пополнялась и на сайте тоже. (как мне сказали осталось доделать базу)  

Работаем у меня на хосте. Оплата по факту. За 2 дня кинули 4 фрилансера с отзывами и ЯКОБЫ ЗНАНИЯМИ на 4тр. НАДОЕЛО 

Поэтому оплата по факту на моём хосте. Тут заключаем сделку с прямой оплатой. 

Сссылка на сайт landingi.tk 

Чтобы увидить форму нужно авторизоваться через ВК или СТИМ 

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов