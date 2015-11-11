Адаптировать сайт под смартфоны и планшеты .

Веб-программированиеЗавершен2 заявки132 просмотра
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Практически готовый сайт на движке MODX EVO. 

Адаптировать под смартфоны и планшеты. На сайте присутствуют такие компоненты, как авторизация/регистрация через форму или соц.сети, просмотр каталогов с возможностью добавления нового истории в каждый раздел от авторизированных пользователей, связь с администрацией и участниками. Возможна адаптация только общих элементов, необходимых для просмотра.

Примерный старт работы - через 10 дней.

8 лет назад
luckyazazel
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$70
2 дня
Спасибо Артему за быструю и качественную работу. Выполнил адаптацию сайта под мобильные устройства за сутки. Всегда на связи, коммуникабелен. Советую всем, и сам буду обращаться в будущем!
Приятный в общении человек, понимает что хочет, моментальная оплата, рекомендую как ответственного заказчика.