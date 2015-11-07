Доработать сайт на ModX

Добрый день. Требуется внедрить автообновляемую (после каждого изменения на сайте или по крону) карту сайта. Предыдущий исполнитель предпринимал попытки выполнить задачу, но выводится ошибка, см. http://www.nash-dom.tomsk.ru/sitemap.xml
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.azksg.ru
"раздел услуги"
Блоки с каринками услуг очень сложно добавлять и менять их расположение расстановку , потому что они сейчас добавляются через исходный код.
Можно сделать какой то удобный модуль в админке. чтобы это легко делать было
Пишите к заявке срок и цену.
Спасибо.
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