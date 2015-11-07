Доработать сайт на ModX

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"раздел услуги"

Блоки с каринками услуг очень сложно добавлять и менять их расположение расстановку , потому что они сейчас добавляются через исходный код.

Можно сделать какой то удобный модуль в админке. чтобы это легко делать было

Пишите к заявке срок и цену.

Спасибо.