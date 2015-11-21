Требуется создание расширений под Гугл Хром

Привет всем. Нужно помочь с настройкой интеркассы на сайте Вот что есть уже [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2F8zzqkr]prntscr.com/8zzqkr[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2F8zzqij]prntscr.com/8zzqij[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2F8zzqql]prntscr.com/8zzqql[/url] В форме почему не нажимается кнопка пополнить [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fprntscr.com%2F8zzqwb]prntscr.com/8zzqwb[/url] И нужно доделать интеграцию, чтобы после оплаты сумма пополнялась и на сайте тоже. (как мне сказали осталось доделать ...