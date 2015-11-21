Требуется создание расширений под Гугл Хром

Веб-программированиеЗавершен5 заявок177 просмотров
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Здравствуйте, ищу разработчика несложных расширений под браузер Гугл Хром. Пример расширения - https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-google-background/jepibmfmhopgkplegmkjgifmhabbjadg

Предложения и бюджеты готов выслушать от исполнителей. Спасибо!

PS: ребят тут справится любой программист, бюджеты обсуждаемы.

8 лет назад
klez40
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mixanik1996
Михаил 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$100
2 дня
Работаем, спасибо! Все грамотно, сроки и пожелания учитываются)
Хороший заказчик, задания понятные, постоянно на связи, с оплатой задержек не было. Рекомендую.
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