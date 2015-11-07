Проект на Codeigniter раздел: Акции и API для приложения

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки110 просмотров
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Это раздел уже существующего сайта. 

Почитайте — Напишите скайп — Готовы ли вы приступить как можно скорее!

Важно чтобы человек был со вкусом и мог fullstack сделать все. ( Макеты будут предоставлены )

Проект долгосрочный нужен человек который возьмет проект под свое крыло, для дальнейшей работы над ним или другим проектом.

Админка уже есть. Работы много.

Нужно оценить Магазин Акций ( Это простейший каталог — на 1-2 дня работы )

  • Нужен каталог товаров с акциями и скидками.
  • Добавление товаров через админку
  • Акция/подарок имеет количество штук. ( сколько осталось )
  • Акция/подарок имеет название + картинка + скидка ( проценты или рубли ) - стоимость акции ( в коинсах ).
  • Коинсы на сайте ( вместо кармы / рейтинга ), которые получают пользователи за помощь. / оказанные услуги.
  • Одну акцию/подарок пользователь может получить один раз в неделю.
  • Срок годности ( дейтсвует до… )
  • Страница магазина Акций/Подарков на сайте —
  • Каталог с карточками акций
  • Сортировка акций по стоимости ( в коинсах ) и размеру скидки
2. Попап - активации акции: подтверждение покупки и снятия коинсов. —

3. Акция/подарок отправляется на почту и показывается в шапке вверху. Код / Кодовое слово.

АПИ для приложения:

- на вывод каталога магазина - подарков

- покупку и снятие коинсов за подарок

- получение кода / кодового слова на экране приложения

Проект долгосрочный можно так же оговорить ставку на месяц, для дальнейшей работы над ним или другим проектом.

8 лет назад
sourcedesigner
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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