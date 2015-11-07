Проект на Codeigniter раздел: Акции и API для приложения

Это раздел уже существующего сайта.

Почитайте — Напишите скайп — Готовы ли вы приступить как можно скорее!

Важно чтобы человек был со вкусом и мог fullstack сделать все. ( Макеты будут предоставлены )

Проект долгосрочный нужен человек который возьмет проект под свое крыло, для дальнейшей работы над ним или другим проектом.

Админка уже есть. Работы много.

Нужно оценить Магазин Акций ( Это простейший каталог — на 1-2 дня работы )

Нужен каталог товаров с акциями и скидками.

Добавление товаров через админку

Акция/подарок имеет количество штук. ( сколько осталось )

Акция/подарок имеет название + картинка + скидка ( проценты или рубли ) - стоимость акции ( в коинсах ).

Коинсы на сайте ( вместо кармы / рейтинга ), которые получают пользователи за помощь. / оказанные услуги.

Одну акцию/подарок пользователь может получить один раз в неделю.

Срок годности ( дейтсвует до… )

Страница магазина Акций/Подарков на сайте —

Каталог с карточками акций

Сортировка акций по стоимости ( в коинсах ) и размеру скидки

2. Попап - активации акции: подтверждение покупки и снятия коинсов. —

3. Акция/подарок отправляется на почту и показывается в шапке вверху. Код / Кодовое слово.

АПИ для приложения:

- на вывод каталога магазина - подарков

- покупку и снятие коинсов за подарок

- получение кода / кодового слова на экране приложения

Проект долгосрочный можно так же оговорить ставку на месяц, для дальнейшей работы над ним или другим проектом.