Здравствуйте! Сколько будет стоить: авторизация(через соц сеть/стандартная); регистрация; на странице материала кнопка "В избранное" и "На будущее". В профиле , либо в другом окне сделать две закладки Избранное и На будущее , собственно как на ...
Проект на Codeigniter раздел: Акции и API для приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это раздел уже существующего сайта.
Почитайте — Напишите скайп — Готовы ли вы приступить как можно скорее!
Важно чтобы человек был со вкусом и мог fullstack сделать все. ( Макеты будут предоставлены )
Проект долгосрочный нужен человек который возьмет проект под свое крыло, для дальнейшей работы над ним или другим проектом.
Админка уже есть. Работы много.
Нужно оценить Магазин Акций ( Это простейший каталог — на 1-2 дня работы )
- Нужен каталог товаров с акциями и скидками.
- Добавление товаров через админку
- Акция/подарок имеет количество штук. ( сколько осталось )
- Акция/подарок имеет название + картинка + скидка ( проценты или рубли ) - стоимость акции ( в коинсах ).
- Коинсы на сайте ( вместо кармы / рейтинга ), которые получают пользователи за помощь. / оказанные услуги.
- Одну акцию/подарок пользователь может получить один раз в неделю.
- Срок годности ( дейтсвует до… )
- Страница магазина Акций/Подарков на сайте —
- Каталог с карточками акций
- Сортировка акций по стоимости ( в коинсах ) и размеру скидки
3. Акция/подарок отправляется на почту и показывается в шапке вверху. Код / Кодовое слово.
АПИ для приложения:
- на вывод каталога магазина - подарков
- покупку и снятие коинсов за подарок
- получение кода / кодового слова на экране приложения
Проект долгосрочный можно так же оговорить ставку на месяц, для дальнейшей работы над ним или другим проектом.
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