IP адрес в IPv4 и IPv6 форматах

$4
Веб-программированиеЗавершен3 заявки148 просмотров
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Есть скрипт, который забирает у Яндекс данные по XML, он привязан к определенному IP сервера. Это обязательное условия Яндекса. Скрипт запущен с сервера hetzner. Оказывается часто не работает, потому-что hetzner периодически отдает IP-адрес то в IPv4, то в IPv6 формате. Помочь устранить проблему. Подробности разбирающемуся в этом. Пишите.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$4
1 день
Большое спасибо за помощь! Максим быстро указал на проблему и подсказал решение!
Четко поставленная задача, быстрые ответы на вопросы, рекомендую!