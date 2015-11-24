IP адрес в IPv4 и IPv6 форматах

Есть скрипт, который забирает у Яндекс данные по XML, он привязан к определенному IP сервера. Это обязательное условия Яндекса. Скрипт запущен с сервера hetzner. Оказывается часто не работает, потому-что hetzner периодически отдает IP-адрес то в IPv4, то в IPv6 формате. Помочь устранить проблему. Подробности разбирающемуся в этом. Пишите.