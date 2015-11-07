JS Доработать форму добавления материала

Приветствую всем, есть плагин custom field suite надо чуть расширить функционал. Вывод полей True / False происходит таким образом get( 'is_valid' ); ?> (подробно здесь смотрите http://docs.customfieldsuite.com/field-types/true_false.html) True / False возвращает 1 и 0, надо добавить если 1 то выводим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать немного форму добавления материала: http://nature-photographing.com/video/statti/forma-dobavlenie-zametki.php?id=1111
Сейчас подсчитывается количество символов при вводе и проверяется наличие вхождения ключевого слова. Нужно сделать, чтобы подсчитывались так же знаки без пробелов. И проверялось наличие вхождений нескольких слов. Причем не обязательно в прямом вхождении, а можно в любом склонении и любом порядке ключевых слов, а так же разбавленные предлогами (слова, состоящие из нескольких, до 3-ех букв).
Например, нужно вставить ключи: "фото природы", "живой природы фото", "природа фото". Условием вхождения будет такой текст:
На сайте представлены [фото живой природы], а как все мы хорошо знаем [фото природы] очень хорошо успокаивают нашу психику.
"фото природы" - прямое вхождение
"живой природы фото" - вхождение с переставленными словами
"природа фото" - вхождение в другом падеже
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