JS Доработать форму добавления материала

Нужно доработать немного форму добавления материала: http://nature-photographing.com/video/statti/forma-dobavlenie-zametki.php?id=1111

Сейчас подсчитывается количество символов при вводе и проверяется наличие вхождения ключевого слова. Нужно сделать, чтобы подсчитывались так же знаки без пробелов. И проверялось наличие вхождений нескольких слов. Причем не обязательно в прямом вхождении, а можно в любом склонении и любом порядке ключевых слов, а так же разбавленные предлогами (слова, состоящие из нескольких, до 3-ех букв).

Например, нужно вставить ключи: "фото природы", "живой природы фото", "природа фото". Условием вхождения будет такой текст:

На сайте представлены [фото живой природы], а как все мы хорошо знаем [фото природы] очень хорошо успокаивают нашу психику.

"фото природы" - прямое вхождение

"живой природы фото" - вхождение с переставленными словами

"природа фото" - вхождение в другом падеже