Сделать копию сайта с доработками. Дизайн не нужен

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Нужно сделать лэндинг по примеру с исправления.

Нужно сделать лэндинг как это firekamin.com/

Дизайн полностью копируем! Фото видео тексты все!

Что нужно добавить

У нас будет 4 категории фото1(выделено овалом ) товары будут сортированы именно так, при нажатии на категорию переходим на область.

Т.Е. сделать сортировку товара (что куда скажу )

Как должно быть нажимаем на фото товара и отрывается карточка товара!

У каждого товара будут своя карточка с характеристиками видео, фото, описание цена и формой заявки как на фото2 , необходимо в карточке добавить галерею ( несколько фото) как на фото.

Если будет удобная система наполнения карточки товаров, могу взять на себя и сам наполнить. Если удобнее скопировать с их сайты то еще лучше. (у них firekamin.com/ карточки товаров есть на все товары можно найти через поиск в нижнем углу, нужно вбить название любого камина Пример: 3d )

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Именно про карточки товара. просто сделать копию ленинга я и сам могу.

Один и тот же поставщик так что нужны все товары которые есть у них на лэндинге