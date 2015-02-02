Разработать Админку + API для мобильного приложения

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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В админке требуется реализовать возможности

1) создавать простые HTML страницы.(текст + фото)

2) загружать видео-файлы и хранить их.

3) привязывать любую созданную HTML страницу к видео (1 к 1).

4) ввести хэш или ключ.

API:

- список видео (название, id, id HTML страницы,)

- список страниц

- сылки на видео по id (видео реализуются как встроенные покупки, поэтому нужно предусмотреть генерацию хэш с ссылок)

- хэш ссылки на страницы по id.

8 лет назад
dzxt
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад