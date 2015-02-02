Скрипт переноса данных инфоблоков с Bitrix на Bitrix

$30
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На одном хостинге размещены 2 сайта, написанных на Bitrix в разных редакциях. Требуется написать скрипт для переноса данных инфоблоков (записей, прикрепленных картинок) с одного сайта на другой. 

Требования к скрипту:

  • скрипт должен быть написан на php и уместиться в 1 файл.
  • необходим блок с конфигурационными данными,  в котором можно указать ID инфоблока(ов) и  путь до сайта, с которого будут копироваться данные.
  • скрипт должен перенести каждое поле и все прикрепленные файлы, если они есть, но он не должен создавать инфоблоки, они будут созданы заранее.
  • нужно создать детальную систему логирования по каждой операции.
  • исходный код шифровать не нужно (Zend Guard и т. п.).
  • скрипт должен использовать Bitrix API как для доступа к базе, так и для загрузки файлов на сервер.
8 лет назад
theeremins
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад