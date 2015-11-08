Java

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Срочно ищем специалиста по разработке на Java для модификации плагина:https://github.com/zenobase/geocluster-facet

Как плюс: 

- знание ElasticSearch или опыт написания под него плагинов. 

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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