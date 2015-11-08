Привязать корзину и робокассу к Лендингу

Добрый день! Нужно разработать плагин для работы с QR и BAR кодами. В приложении очень детальное ТЗ с набросками интерфейса и всеми необходимыми требованиями. От Вас жду предложений по стоимости за проект и по времени реализации. Реализация хранения данных ...