Исправить ошибку

на сайте couch-surfing.ru исчезли картинки (на сервере все в порядке, они есть). на мой запрос на хостинг ответили так: Судя по тому, что ссылка на файл, который находится в папке styles, возможно изображение прописано в CSS. Следует проверить, чтобы нужны изображения были на сервере и к ним был прописан верный путь.

Нужно исправить. Прошу указывать цену и время.