Исправить ошибку

Веб-программированиеЗавершен1 заявка87 просмотров
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на сайте couch-surfing.ru исчезли картинки (на сервере все  в порядке, они есть). на мой запрос на хостинг ответили так:  Судя по тому, что ссылка на файл, который находится в папке styles, возможно изображение прописано в CSS. Следует проверить, чтобы нужны изображения были на сервере и к ним был прописан верный путь.

Нужно исправить. Прошу указывать цену и время. 

8 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Asquidbro
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Исправил ошибки, дал рекомендации. Приятно работать.
Хорошее ТЗ, заказчик понимает, что необходимо сделать, и помогает всеми возможными способами.
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