Вставить код расширенного сниппета

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки234 просмотра
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Для сайтов, написанных на джумла реализовать расширенный снипет, путем прописания в коде кода хлебных крошек и рейтинга по типу как описано - http://www.stef33.ru/shagi-bloga/kak-sdelat-klikabelnyj-snippet-v-gugle

8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
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