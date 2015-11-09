Сделать валидацию на Имя и Телефон

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок144 просмотра
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Необходимо на странички http://luxurypanel.ru/email/ сделать валидацию на ввод Имени и Телефон для всех видой устройств. Срочно.

8 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад