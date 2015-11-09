Подправить парсер на Python

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Есть парсер на Python, который собирает ссылки на сайты по запросам из результатов поисковых систем. Но он собирает абсолютно все, нам же нужны конкретные

(основные). На скриншоте показал основою ссылку. Сам файл парсера который необходимо подправить - https://yadi.sk/d/9FQ_SAa8kGfM4.

Python
8 лет назад
docpost_ru
Александр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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