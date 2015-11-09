Подправить парсер на Python

Есть парсер на Python, который собирает ссылки на сайты по запросам из результатов поисковых систем. Но он собирает абсолютно все, нам же нужны конкретные

(основные). На скриншоте показал основою ссылку. Сам файл парсера который необходимо подправить - https://yadi.sk/d/9FQ_SAa8kGfM4.